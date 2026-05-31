Incredibile, si è sbloccato Pulisic! Gol e assist contro il Senegal, esultanza rabbiosa del rossonero

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Oggi alle 22:11News
di Redazione MilanNews
Christian Pulisic torna al gol dopo ben cinque mesi a secco. Rete del momentaneo 2-0 contro il Senegal in amichevole su assist di Pepi

E alla fine si è sbloccato Christian Pulisic. Dopo un 2026 calcistico che sembrava essere uscito da Space Jam, con gli alieni che avevano rubato tutto il suo talento, l'esterno del Milan è riuscito finalmente a trovare il gol.

Durante l'amichevole contro il Senegal, minuto 20, il numero 10 della nazionale USA sfrutta al meglio un bell'assist di Pepi e davanti al portiere non sbaglia: dribbling a eludere l'estremo difensore in uscita e palla depositata in fondo al sacco da posizione defilata. Esultanza rabbiosa per Pulisic, che non segnava dal 28 dicembre 2025, giorno di Milan-Verona 3-0.

Qualche minuto prima aveva fornito un bell'assist a Sergino Dest, che ha sfruttato il passaggio del numero 10 per segnare un gol facile facile.