Incredibile, si è sbloccato Pulisic! Gol e assist contro il Senegal, esultanza rabbiosa del rossonero
E alla fine si è sbloccato Christian Pulisic. Dopo un 2026 calcistico che sembrava essere uscito da Space Jam, con gli alieni che avevano rubato tutto il suo talento, l'esterno del Milan è riuscito finalmente a trovare il gol.
Durante l'amichevole contro il Senegal, minuto 20, il numero 10 della nazionale USA sfrutta al meglio un bell'assist di Pepi e davanti al portiere non sbaglia: dribbling a eludere l'estremo difensore in uscita e palla depositata in fondo al sacco da posizione defilata. Esultanza rabbiosa per Pulisic, che non segnava dal 28 dicembre 2025, giorno di Milan-Verona 3-0.
Qualche minuto prima aveva fornito un bell'assist a Sergino Dest, che ha sfruttato il passaggio del numero 10 per segnare un gol facile facile.
ALREADY A GOAL AND AN ASSIST FOR PULISIC!#USMNT x @VW pic.twitter.com/GC1S2Fqml7— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026
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