Garbo non ha dubbi: “Allegri non è un bollito, non è stato l’unico responsabile al Milan”

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Daniele Garbo si è espresso in merito a quello che ormai è il certo passaggio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Secondo lui è una grande occasione che il tecnico non si deve far sfuggire.

Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Daniele Garbo è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.

"Se diciamo che è l'unico responsabile di quanto è successo al Milan, dico di no, ma non è così. Ha avuto interferenze in società. ADL ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che fosse giusto per rilanciare il Napoli. Per me non è bollito come molti dicono da tempo. Credo sia una grande occasione per lui e non se la lascerà sfuggire".