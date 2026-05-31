Garbo non ha dubbi: “Allegri non è un bollito, non è stato l’unico responsabile al Milan”
MilanNews.it
Daniele Garbo si è espresso in merito a quello che ormai è il certo passaggio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Secondo lui è una grande occasione che il tecnico non si deve far sfuggire.
Durante l'ultima puntata di Maracana, su TMW Radio, Daniele Garbo è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.
"Se diciamo che è l'unico responsabile di quanto è successo al Milan, dico di no, ma non è così. Ha avuto interferenze in società. ADL ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che fosse giusto per rilanciare il Napoli. Per me non è bollito come molti dicono da tempo. Credo sia una grande occasione per lui e non se la lascerà sfuggire".
Pubblicità
News
Glasner, giorni di studio prima dell’incontro di martedi. Preparerà una relazione che consegnerà al club
Orlandi incredulo su Allegri: “Che fortuna certi personaggi! Senza meritare si trova sulla panchina di una grande squadra”
Le più lette
1 Leao ai saluti: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato"
2 Milan senza dirigenti, arriva il reminder della FIGC: entro il 16 giugno va presentata la documentazione per iscriversi alla prossima Serie A
3 Fenerbahçe, Safi rivela: “Ho incontrato Leao nei giorni scorsi, ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber"
Primo Piano
Primo PianoCardinale cerca un allenatore straniero per il Milan. Ignorando, ancora una volta, la storia del club rossonero
Il modello Rangnick: la visione di Ralf, lo stesso modulo dalla prima squadra alle giovanili, le regole sul mercato, l'uso dei dati e la cura dei dettagli
Primo PianoESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): "È stato un tracollo inspiegabile, Tare avrebbe meritato più tempo. Rabiot e Modric? Uno potrebbe restare..."
Luca SerafiniEsplode la rabbia dei tifosi violentati: boicottaggio di biglietti, abbonamenti e stadio. Nei "programmi" nessuna traccia di italianità, ambizione, strategia: cambiano gli uomini, resta il nulla cosmico
Franco OrdineIl lavoro ai fianchi di Ibra. Quando Allegri chiese Camarda. Vogliono 40 enni di lingua inglese
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com