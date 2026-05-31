Pellegatti svela: “Ibra presentò Fonseca alla squadra e poi lo cacciò per parlare da solo, una cosa mai vista”

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Carlo Pellegatti ha rivelato un retroscena su Ibrahimovic ai tempi di Fonseca, che gli fece perdere credibilità davanti alla squadra perché lo fece uscire dallo spogliatoio per parlare lui da solo.

Carlo Pellegatti, durante la puntata straordinaria di Pressing a Riccione, ha rivelato un retroscena clamoroso su Ibrahimovic ai tempi di Paulo Fonseca. Queste le sue parole.

"L'allenatore del Milan oggi è solo. Volete sapere un episodio? Arriva Fonseca, primo giorno di allenamento, arriva Zlatan Ibrahimovic, lo presenta alla squadra e poi dice davanti a tutti, adesso parlo io, Fonseca può uscire. Cioè i giocatori vedono che parla Zlatan Ibrahimovic e Fonseca è fuori. Ma l'avete mai vista una cosa del genere? Sei fai così è finita. Ecco perché Allegri serviva, perché è lui che manda fuori Zlatan"