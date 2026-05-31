Fabregas torna sui litigi con Allegri: "Ho sbagliato e l'ho detto subito"
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Fabregas, bravo e fortunato: la qualificazione in Champions col Como è storica. Lo spagnolo torna però anche sui litigi con Allegri
Impresa di Fabregas e del Como, che a sorpresa hanno centrato la qualificazione alla prossima Champions League proprio ai danni del Milan. Durante la stagione, durante i due incontri, ci sono state delle scintille tra l'allenatore dei lariani e Max Allegri, ormai ex tecnico dei rossoneri. Fabregas, nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport, è tornato nuovamente sull'argomento.
FABREGAS E I LITIGI CON ALLEGRI
Quest'anno ha anche litigato con Allegri ed è stato espulso contro il Milan.
"Ho sbagliato e l’ho detto subito. Non serve che qualcuno me lo faccia notare. Quando sbagli bisogna accettarlo, imparare e andare avanti. Non mi piace questa cultura del massacrare le persone appena fanno un errore".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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