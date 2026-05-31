Quanto valgono le rose di Serie A? Milan quarto, ma perde 43 milioni rispetto al valore dello scorso anno

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La classifica del valore delle 20 rose di Serie A vede il Milan al quarto posto con 23 giocatori, numero più basso tra tutte le altre ma vede una decrescita del valore della rosa di 43 milioni di euro.

Transfermarkt ha pubblicato una classifica che riporta i valori delle 20 squadre di Serie A e quanto sono cresciute o decresciute le rose riseptto ai valori presi nel settembre del 2025. Il Milan, nella prima classifica, si trova al 4° posto con 429 milioni di euro, dietro a Roma (466 milioni), Juventus (500 milioni) e Inter (647 milioni). Da sottolineare che i rossoneri in rosa sono compositi da 23 giocatori, numero più basso in assoluto, mentre la Roma terza ne ha 27, ben 4 in più.

Per quanto riguarda invece la crescita e la decrescita dei valori delle rose, a comandare c'è chiaramente il Como di Fabregas con 137 milioni di crescita. Per quanto riguarda le prime posizioni, esclusa la Roma che riporta un +76, tutte le altre big del campionato compaiono con il segno meno: Napoli -100 milioni, Juventus - 83, Inter -61 e Milan -43.