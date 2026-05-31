Quanto valgono le rose di Serie A? Milan quarto, ma perde 43 milioni rispetto al valore dello scorso anno
Transfermarkt ha pubblicato una classifica che riporta i valori delle 20 squadre di Serie A e quanto sono cresciute o decresciute le rose riseptto ai valori presi nel settembre del 2025. Il Milan, nella prima classifica, si trova al 4° posto con 429 milioni di euro, dietro a Roma (466 milioni), Juventus (500 milioni) e Inter (647 milioni). Da sottolineare che i rossoneri in rosa sono compositi da 23 giocatori, numero più basso in assoluto, mentre la Roma terza ne ha 27, ben 4 in più.
Per quanto riguarda invece la crescita e la decrescita dei valori delle rose, a comandare c'è chiaramente il Como di Fabregas con 137 milioni di crescita. Per quanto riguarda le prime posizioni, esclusa la Roma che riporta un +76, tutte le altre big del campionato compaiono con il segno meno: Napoli -100 milioni, Juventus - 83, Inter -61 e Milan -43.
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