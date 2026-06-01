Pellegatti rivela: “Rangnick verrebbe a tutti i costi, domani Glasner incontra il Milan”

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Carlo Pellegatti ha parlato di quello che accadrà nei prossimi giorni, partendo da domani che ci dovrebbe essere un incontro tra Glasner e il Milan, fino ad affermare che Rangnick vorrebbe a tutti i costi al Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di cosa succederà nei prossimi giorni in casa Milan affermando che potrebbero essere quelli decisivi per individuare il nuovo assetto societario. Queste le sue parole.

"Siamo adesso a un bivio. I prossimi giorni ci dovrebbero finalmente chiarire quali siano le intenzioni del Milan. Rangnick vorrebbe a tutti i costi venire al Milan. Chiaro deve dare una risposta probabilmente entro venerdì alla Federazione Austriaca per il rinnovo del suo contratto, ma aspetta dei colloqui importanti, aspetta delle risposte, delle domande importanti da parte del Milan per capire se ci sia la possibilità di lavorare come vuole lui. lo vi dico già che domani dovrebbe esserci un incontro con Glasner, ma c'è da capire chi del Milan incontrerà Glasner e se parleranno con il suo agente o con lui, e questo cambia tutto".