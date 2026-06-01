Sabatini sottolinea: “Una volta c’era Raiola, ora c’è Pimenta. L’operato di Ibrahimovic è sotto gli occhi di tutti”

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Sandro Sabatini ha parlato di Rafela Pimenta che ha preso il posto di Mino Raiola nel panorama sportivo e poi giudica l’operato di Ibrahimovic che è sotto gli occhi di tutti.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la situazione attuale in casa Milan che, ad oggi, non ha ancora individuato i nuovi dirigenti e il nuovo allenatore. Queste le sue parole.

"Mino Raiola, che ai tempi del rinnovo di Donnarumma veniva individuato come il diavolo, non il diavolo il simbolo del Milan, ma il diavolo che aveva creato solo problemi per la permanenza di Donnarumma in rossonero. Una volta era il diavolo, adesso che non c'è più lui, c'è questa Pimenta che invece può portare l'allenatore, magari può portare anche dei giocatori. Va bene, vuol dire che il mondo va così. Va bene che però non si capisce qual è la direzione del Milan, anche perché poi parliamoci chiaro, qui non si tratta di avere in simpatia o in antipatia Ibrahimovic che come calciatore già era controverso, ma invece come dirigente non è assolutamente divisivo perché l'operato di Ibrahimovic da dirigente è sotto gli occhi di tutti".