TaibI su Leao: "Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero campione"

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Massimo Taibi, intanto, su TMW Radio ha parlato così di Rafa Leao: "Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere"

La stagione del Milan si è conclusa senza il traguardo della qualificazione in Champions League, un esito che ha portato il club a considerare inevitabile una revisione profonda del proprio progetto sportivo.

All’indomani dell’ultima gara contro il Cagliari, la società ha ufficializzato una serie di cambiamenti rilevanti, con la separazione da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una decisione che rappresenta una netta cesura rispetto al recente passato e l’avvio di una nuova fase organizzativa.

Il giudizio maturato all’interno del club si è basato soprattutto sull’andamento della squadra durante l’intera annata, ritenuto non soddisfacente rispetto agli obiettivi iniziali. Le difficoltà emerse sul piano dei risultati e della continuità hanno spinto la dirigenza a intervenire in modo incisivo.

Ora il Milan è chiamato a ripensare la propria struttura e a costruire un nuovo percorso, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli e ristabilire una presenza stabile nelle competizioni europee più importanti.

Massimo Taibi, intanto, su TMW Radio ha parlato così di Rafa Leao: "Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire che aspettative c'erano. I numeri non sono cattivi, ci si aspettava avesse il piglio del fuoriclasse. Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero campione".