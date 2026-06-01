L'Al-Ittihad annuncia che Ramon Planes non è più il DS: sarà un advisor esterno
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L'Al-Ittihad annuncia che Ramon Planes non sarà più il direttore sportivo: il dirigente spagnolo è nel mirino del Milan di Cardinale
L’Al-Ittihad annuncia cambiamenti nella sua struttura dirigenziale sportiva, comunicando che Ramon Planes passa dall’essere Direttore Sportivo ad Advisor sportivo del club. In seguito a questa decisione il club arabo annuncia la nomina di Franc Carbó come nuovo DS.
Il club arabo esprime la sua gratitudine a Planes per il suo contributo da Direttore Sportivo e punta ad avere ancora beneficio della sua expertise ed esperienza in questo nuovo ruolo da advisor.
Il dirigente spagnolo è tra i nomi nel mirino del Milan per il rilancio del club rossonero firmato Cardinale e Ibrahimovic.
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