L'Al-Ittihad annuncia che Ramon Planes non è più il DS: sarà un advisor esterno

L'Al-Ittihad annuncia che Ramon Planes non è più il DS: sarà un advisor esternoMilanNews.it
Oggi alle 21:09News
di Redazione MilanNews
L'Al-Ittihad annuncia che Ramon Planes non sarà più il direttore sportivo: il dirigente spagnolo è nel mirino del Milan di Cardinale

L’Al-Ittihad annuncia cambiamenti nella sua struttura dirigenziale sportiva, comunicando che Ramon Planes passa dall’essere Direttore Sportivo ad Advisor sportivo del club. In seguito a questa decisione il club arabo annuncia la nomina di Franc Carbó come nuovo DS.

Il club arabo esprime la sua gratitudine a Planes per il suo contributo da Direttore Sportivo e punta ad avere ancora beneficio della sua expertise ed esperienza in questo nuovo ruolo da advisor.

Il dirigente spagnolo è tra i nomi nel mirino del Milan per il rilancio del club rossonero firmato Cardinale e Ibrahimovic.