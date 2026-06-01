M.Orlando: "Leao quest'anno è stato utilizzato malissimo"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Quest'anno Leao è stato utilizzato malissimo, non doveva giocare in quel ruolo"

La stagione appena conclusa ha lasciato il Milan fuori dalla prossima Champions League, un risultato che ha inevitabilmente accelerato una fase di cambiamento profondo all’interno del club.

La società rossonera ha infatti deciso di interrompere i rapporti con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, segnando la fine di un progetto che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Una scelta maturata al termine di un’annata complicata, caratterizzata da prestazioni discontinue e risultati insufficienti.

Le valutazioni interne hanno evidenziato la necessità di una svolta, alla luce di un rendimento complessivo ritenuto non all’altezza delle ambizioni del club. Per questo motivo si è optato per un cambiamento radicale, con l’intenzione di riorganizzare in profondità l’area sportiva.

Ora per il Milan si apre una nuova fase, incentrata sulla ricostruzione e sulla definizione di un progetto più stabile e competitivo, con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio nazionale ed europeo.

Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Quest'anno Leao è stato utilizzato malissimo, non doveva giocare in quel ruolo ma gli serve stare largo, quindi un po' di colpe sono di Allegri. Poi però ha questi atteggiamenti che fa arrabbiare il pubblico. Credo che sia un fenomeno in alcuni momenti, ma serve continuità. Se avesse avuto anche quella, era uno dei primi 5 al mondo.