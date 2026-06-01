Bucchioni critica Ibra: "Un uomo solo al comando, one man show, fa fatica a fare il manager"

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Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato intanto di Zlatan Ibrahimovic: "Visto quello che è successo, sembra di capire che..."

La mancata qualificazione alla Champions League ha segnato la fine di un percorso che non ha rispettato le aspettative della società. Dopo una stagione caratterizzata da risultati altalenanti e da numerose difficoltà, il Milan ha deciso di intraprendere una strada diversa, avviando un ampio processo di rinnovamento.

Le prime mosse non si sono fatte attendere. Al termine dell'annata, il club ha ufficializzato la separazione da Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, chiudendo così un capitolo che non è riuscito a garantire i traguardi prefissati.

Le valutazioni interne hanno portato a una conclusione netta: il rendimento della squadra e l'andamento complessivo della stagione non sono stati considerati all'altezza delle ambizioni rossonere. Per questo motivo la dirigenza ha scelto di intervenire con decisione, puntando a una profonda ristrutturazione.

Adesso si apre una fase di ricostruzione. Il Milan è chiamato a ridefinire la propria identità e a gettare le basi di un progetto in grado di restituire competitività alla squadra, con l'obiettivo di tornare stabilmente tra le protagoniste del calcio italiano e internazionale.

Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato intanto di Zlatan Ibrahimovic: "Visto quello che è successo, sembra di capire che uno come Ibra, un uomo solo al comando, one man show, faccia fatica a fare il manager. Se Cardinale non lo capisce è logico pensare che alla prima partita storta o per qualche cosa non gradita, Ibra possa ritornare a fare quello che ha buttato all’aria l’ultima stagione.