MN - Turci e le colpe del Milan: "Mancata lucidità nella gestione degli imprevisti"

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Le parole del giornalista di DAZN Tommaso Turci in esclusiva a MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il futuro di Gerry Cardinale, le colpe e responsabilità di Massimiliano Allegri e un Milan che dovrà ripartire da certezze e nuove figure.

Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Da chi ripartire per il futuro?

"Difficile dirlo. Negli ultimi anni sono state troppe le teste che hanno deciso e che non hanno fatto il bene del Milan. Mi auguro si possa ripartire da gente con competenza in dirigenza e da uno spirito di squadra che è mancato negli ultimi tempi. Bisogna lavorare prima di tutto per il bene del Milan. Negli ultimi mesi la squadra non mi ha mai dato l'idea di essere pronta, affidabile. Mi vengono in mente le vittorie contro Verona e Genoa. Può quindi diventare un problema affrontare il Cagliari in casa, se le energie mentali sono queste. Poi la gestione dell'imprevisto è quella che è mancata al Milan. Quando le cose andavano male non c'è mai stata una reazione giusta, anche da parte dei giocatori che non hanno portato valore, soprattutto lì in attacco".