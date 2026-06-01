Ordine: "Rangnick vuol dire una programmazione stile Elliott prima maniera"

vedi letture

Sono giorni di attesa e anche un po' di sconforto, con il Milan che è senza allenatore, CEO, DS e DT. Le ultime notizie vogliono Cardinale propenso ad incontrare nuovamente Rangnick per discutere di un eventuale futuro in rossonero. Franco Ordine, ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha detto la sua sul ct dell'Austria.

FRANCO ORDINE COMMENTA LA POSSIBILITÀ RANGNICK PER IL MILAN

“Non è una novità per noi che abbiamo vissuto l’epoca in cui Rangnick era obiettivamente molto vicino al Milan, ed è il motivo per il quale Boban firmò un’intervista polemica che gli costò il licenziamento in tronco da parte del Milan con successiva causa. Perché dico che l’abbiamo già vissuta? Perché in quel caso Rangnick commise il grave errore di cominciare a dare interviste in giro, soprattutto ai media tedeschi, su come sarebbe stata la sua idea di Milan. A quel punto intervenne Paolo Maldini, che con una bacchettata delle sue mise fine anche all’idillio Rangnick-Milan. La trovata geniale fu di dare fiducia a Pioli e infatti la stagione, dopo l’interruzione per il Covid, riprese in maniera molto positiva.

Cosa vuol Rangnick? Vuol dire fare una programmazione stile Salisburgo, stile Elliott prima maniera: puntare molto sui giovani, valorizzarli, venderli e così via. Io penso francamente che un’operazione del genere messa in piedi oggi, con questo clima di pessimismo oceanico, e soprattutto senza una linea di comando più leggera, precisa, corta e soprattutto autorevole, sia ancora una volta un altro errore".