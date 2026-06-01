Il pensiero di Impallomeni sul caos Milan: "Ibra mi sembra in difficoltà ora"

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Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha analizzato così il momento dei rossoneri: "La situazione ambientale è incredibile"

Il Milan si appresta a vivere un'estate di profondi cambiamenti dopo una stagione conclusa ben al di sotto delle aspettative. L'assenza dalla prossima Champions League ha infatti spinto il club a prendere decisioni drastiche, aprendo una fase di rinnovamento destinata a coinvolgere ogni livello della società.

La dirigenza rossonera ha scelto di interrompere il rapporto con diverse figure chiave del progetto, ufficializzando gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta che testimonia la volontà di archiviare il recente passato e costruire un percorso differente.

A influenzare questa svolta sono stati i risultati ottenuti nel corso dell'annata, considerati insufficienti rispetto agli obiettivi fissati. Le difficoltà emerse sul terreno di gioco e la mancata continuità di rendimento hanno reso inevitabile una riflessione profonda sul futuro del club.

Adesso il Milan è chiamato a ripartire con nuove idee e nuove figure di riferimento. La missione sarà quella di dare vita a un progetto solido e competitivo, capace di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano e di restituirle un ruolo di primo piano anche in Europa.

Stefano Impallomeni, su TMW Radio, ha analizzato così il momento dei rossoneri: "La situazione ambientale è incredibile. C'è una maggioranza scontata di come sta gestendo le cose RedBird. Ibra mi sembra in difficoltà ora. In campo c'è da rifare tutto poi, perché è stato un anno in cui si poteva centrare la Champions e non ha lasciato nulla".