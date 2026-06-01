Cugini: "Milan o Napoli? Ecco la squadra più difficile da allenare al momento"

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Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda su chi al momento è più difficile da allenatore tra Milan e Napoli

La mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League ha avuto conseguenze immediate in casa Milan. Dopo una stagione caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative, il club ha deciso di avviare un'importante fase di cambiamento, con l'obiettivo di ridisegnare il proprio assetto e rilanciare le ambizioni sportive.

La sconfitta contro il Cagliari ha rappresentato l'ultimo atto di un'annata complessa e ha preceduto una serie di decisioni significative. La società ha infatti salutato Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, sancendo la conclusione di un ciclo che non è riuscito a garantire i traguardi sperati.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, unito a prestazioni spesso poco convincenti, ha spinto il club a intervenire in maniera decisa. La volontà è quella di correggere gli errori del passato e porre le basi per una ripartenza più ambiziosa.

Nei prossimi mesi il Milan sarà impegnato nella definizione di una nuova struttura tecnica e dirigenziale. L'intenzione è costruire un progetto capace di restituire competitività alla squadra e di riportare i colori rossoneri ai livelli che la loro storia impone.

Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha risposto così alla domanda su chi al momento è più difficile da allenatore tra Milan e Napoli: "Il Milan. Il Napoli è la società dal punto di vista economico pi forte del calcio economico, con un presidente forte. E poi ha una squadra fortissima, con un livello di qualità altissimo. Chi va lì credo sia molto contento di andarci".