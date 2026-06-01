M. Colombo: "Credo che Allegri abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello dai veleni esterni"
Sembra passata già una vita, ma poco più di una settimana fa il Milan perdeva la partita di San Siro contro il Cagliari e di conseguenza l'accesso alla prossima Champions League. Il finale di campionato dei rossoneri è stato, purtroppo, negativo come poche altre volte nella storia. Il clima teso attorno al club, tra faide interne e litigi continui, ha evidentemente condizionato la squadra, che è scesa in campo praticamente sempre senza mordente. Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24 parla di come Allegri abbia comunque provato a tenere lo spogliatoio protetto da ingerenze esterne.
SPOGLIATOIO MILAN, LE DICHIARAZIONI DI MONICA COLOMBO
"Credo che Allegri abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello dai veleni esterni. Nel momento della riunione in cui dice a Ibrahimovic di vendere 5 giocatori (tra cui Leao e Loftus) e lui li chiama, questo non ha favorito il remare dalla stessa parte".
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