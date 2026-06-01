Euro U17, pareggio dolce contro la Danimarca: azzurrini in semifinale
MilanNews.it
L’Italia under 17 pareggia contro la Danimarca e conquista la semifinale degli Europei contro la Spagna che si giocherà giovedì 4 giugno.
È un pareggio molto dolce quello raggiunto dai ragazzi della Nazionale Under 17 contro la Danimarca. Partita che si è svolta al Kalevi Central Stadium di Tallin e valida per l'ultima giornata del Girone B della fase finale dell'Europeo. L'Italia chiude il girone in vetta con 7 punti che gli valgono l'accesso alla semifinale contro la Spagna.
IL CALENDARIO DELLE FINAL FOUR
Semifinali: Giovedì 4 giugno
SF1: Belgio - Francia
SF2: Italia - Spagna
Le partite inizieranno alle 13:30 allo stadio Kadrioru e alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.
Finale: domenica 7 giugno
Belgio/Francia - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)
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