Euro U17, pareggio dolce contro la Danimarca: azzurrini in semifinale

Euro U17, pareggio dolce contro la Danimarca: azzurrini in semifinaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Andrea La Manna
L’Italia under 17 pareggia contro la Danimarca e conquista la semifinale degli Europei contro la Spagna che si giocherà giovedì 4 giugno.

È un pareggio molto dolce quello raggiunto dai ragazzi della Nazionale Under 17 contro la Danimarca. Partita che si è svolta al Kalevi Central Stadium di Tallin e valida per l'ultima giornata del Girone B della fase finale dell'Europeo. L'Italia chiude il girone in vetta con 7 punti che gli valgono l'accesso alla semifinale contro la Spagna. 

IL CALENDARIO DELLE FINAL FOUR

Semifinali: Giovedì 4 giugno
SF1: Belgio - Francia
SF2: Italia - Spagna

Le partite inizieranno alle 13:30 allo stadio Kadrioru e alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Finale: domenica 7 giugno
Belgio/Francia - Italia/Spagna (19:00, Lilleküla staadion)