Milan, verso l'Udinese: Allegri ha provato il tridente. Pulisic e Leao esterni, Gimenez favorito su Fullkrug

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Secondo quanto riferisce Sky, il Milan ha proseguito anche oggi a Milanello la sua preparazione in vista della gara casalinga di sabato alle 18 contro l'Udinese e nell'allenamento odierno Max Allegri ha provato anche il tridente in attacco con Christian Pulisic a destra e Rafael Leao a sinistra, mentre come punta centrale si sono alternatati Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug. Al momento il messicano è favorito sul tedesco per partire dal primo minuto.

Con il cambio di modulo e il passaggio al 4-3-3, l'obiettivo del tecnico livornese è quello di dare nuovo smalto all'attacco del Milan che sta segnando poco con le sue punte nell'ultimo periodo (l'ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa). Per il resto, da segnalare la presenza in gruppo anche di Matteo Gabbia che è quindi recuperato e sarà a disposizione per l'Udinese.