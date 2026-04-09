Milan, ecco l'offerta per Goretzka: cinque milioni fino a 2029. La concorrenza offre un biennale

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Nell'incontro che qualche settimana fa Massimiliano Allegri ha avuto con la dirigenza del Milan per iniziare a programmare la prossima stagione ed in particolare a pianificare il mercato estivo, il tecnico rossonero è stato piuttosto chiaro: se il Diavolo vuole lottare per lo scudetto ed essere protagonista anche in Europa serve alzare il livello della rosa milanista inserendo giocatori di personalità e di esperienza. Un po' com'è successo la scorsa estate quando sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot.

LA PROPOSTA DEL MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per questo motivo il club di via Aldo Rossi è da tempo sulle tracce di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che è in scadenza di contratto e al termine di questa stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. La proposta per il tedesco è pronta: contratto fino al 2029 e ingaggio da almeno cinque milioni di euro all'anno. Tre anni di contratto sono anche più di quanto oggi offrono le concorrenti italiane ed estere che si limiterebbero a mettere sul piatto un biennale.

DECISIONE A BREVE - Basterà questa proposta per convincere Goretzka a dire di sì al Milan? Lo capiremo a breve perchè la decisione del centrocampista sul proprio futuro dovrebbe arrivare prima della fine di questa stagione, magari già entro la fine di questo mese. Il Diavolo spera di avere una risposta affermativa e soddisfare così la richiesta di Allegri che vuole fortemente il tedesco. Il club milanista si è mosso in anticipo per anticipare la concorrenza e ora cerco lo scatto decisivo con una proposta più consistente delle altre.