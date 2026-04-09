MN - A Casa Milan tutti pazzi per Alajbegovic. Non sarà facile strapparlo al Leverkusen, ma il Diavolo ci vuole provare

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Il mercato estivo del Milan sarà caratterizzato sia da innesti di esperienza e personalità (come richiesto da Max Allegri), sia da colpi in prospettiva. E su questo secondo fronte, dopo aver chiuso nei giorni scorsi Andrej Kostic, i rossoneri vorrebbero provare a portare a Milanello anche un altro talento sempre del 2007, vale a dire Kerim Alajbegovic, attaccante che con la sua Bosnia si è recentemente qualificato ai Mondiali dopo aver eliminato l'Italia. Il serbo milita in questa stagione nel Salisburgo, ma a fine marzo il Bayern Leverkusen ha esercitato l’opzione di riacquisto prevista dal contratto e così Alajbegovic ha firmato un accordo quinquennale con i tedeschi a partire dal 1° luglio 2026.

CARRIERA - Nato a Colonia (Germania) il 21 settembre 2007, Alajbegovic, figlio dell'ex centrocampista Samin, ha mosso i primi passi da calciatore al Colonia, prima di passare nel 2021 al Bayern Leverkusen dove però non ha mai esordito in prima squadra. Nell'Under 19 tedesca ha fatto grandissime cose, attirando così l'attenzione del Salisburgo che da tempo è un grande scopritore di talenti. Nell'estate 2025, l'attaccante si trasferisce in Austria per appena due milioni di euro, ma il Bayer, consapevole del fatto che si sta parlando di un talento cristallino, decide di inserire nell'accordo l'opzione di recompra che ha già esercitato qualche giorno fa (agli austriaci poco meno di 10 milioni di euro). Nel Salisburgo, il serbo ha fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti il 23 luglio 2025 nel match di andata del secondo turno dei preliminari di Champions League contro i norvegesi del Brann (risultato finale 4-1 per gli austriali, Kerim è entrato all'87' al posto di Gloukh). Tre giorni dopo Alajbegovic ha segnato la sua prima rete nel primo turno di Coppa D'Austria contro il Dietach, mentre il primo gol nella Bundesliga austriaca è arrivato il 9 agosto contro il Grazer AK 1902. In questa stagione, il giocatore ha collezionato finora 37 presenze (di cui sette in Europa League e quattro nelle Qualificazioni per la Champions League) e ha segnato 11 gol in tutte le competizioni (di cui 7 in 21 partite in campionato). A livello di nazionale serba, invece, il debutto in prima squadra è avvenuto il 6 settembre 2025 contro San Marino, match nel quale ha anche segnato una rete.

L'INCROCIO CON IL MILAN - Nella sua giovane carriera, Alajbegovic ha affrontato una volta il Milan (la Primavera) in Youth League: era il 1° ottobre 2024 e il match terminò 3-1 per i tedeschi con un gol segnato anche dal serbo al 39' del primo tempo.

CARATTERISTICHE E RUOLO - Alajbegovic è un attaccante esterno che, essendo ambidestro, può giocare sia a destra che a sinistra, ma può essere schierato anche da trequartista o seconda punta. Il suo punto di forza è sicuramente il dribbling, giocata che prova spesso grazie alla sua grande tecnica e alla sua rapidità.

IL MILAN CI PROVA - Alajbegovic ha attirato l'attenzione di diversi top club, tra cui anche quelli italiani: la prima società della Serie A a muoversi è stato il Napoli che è sulle sue tracce da tempo. Successivamente su di lui è piombata anche la Juventus che è andato a visionarlo da vicino in occasione di una gara di Europa League. Pure la Roma lo ha studiato da vivo, così come il Milan che ha inviato un proprio emissario durante questa sosta per le nazionali al Millennium Stadium di Cardiff in occasione di Galles-Bosnia. In via Aldo Rossi, sono tutti pazzi per Kerim, ma non sarà facile strapparlo al Bayer Leverkusen che lo ha appena ripreso dal Salisburgo. I rossoneri vogliono però provarci perchè il giocatore piace tanto e a Casa Milan sono convinti che possa diventare un grandissimo giocatore.