MN - Calciomercato Milan: un insospettabile ha molti gradimenti. Chi può uscire per fare cassa

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C’è un calciatore dell’attuale rosa del Milan che sta attirando molti interessi di calciomercato in vista della prossima estate. Quel nome, probabilmente in maniera quasi insospettabile, risponde a Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, arrivato al Milan nel corso della sessione estiva del 2024 dal Monaco, ha diversi estimatori dalla Premier League ma anche dalla Turchia e questo aspetto sarà da tenere in considerazione nel corso dei prossimi mesi, visto che è ora che diversi club iniziano a muovere in maniera concreta le loro pedine per poi entrare nel vivo delle trattative.

Calciomercato Milan: Fofana via per fare cassa?

Che il player trading sia una pratica necessaria all’interno del calciomercato italiano è ormai risaputo e il Milan, sotto questo aspetto, ha già dato dimostrazione in passato di essere avvezzo a tale leva economica per poter alimentare i propri movimenti in entrata. E Youssouf Fofana potrebbe essere un elemento sacrificabile sull’altare di una politica di rafforzamento della rosa, con Allegri che vorrebbe vedere Leon Goretzka nel ruolo di mezzala alla destra di Luka Modric. E se dovessero arrivare proposte interessanti dall’Inghilterra o club turchi, non è da escludere che possano essere prese in considerazione.

Calciomercato Milan: quanto è costato Fofana

Il Milan, nel corso dell’estate 2024, ha prelevato Youssouf Fofana dal Monaco per 26 milioni di euro (cifra iscritta nell’ultimo bilancio approvato il 30 giugno 2025) e ha già operato le famose fasi di ammortamento, con la rata annuale che ammonta a circa 5.2 milioni. Quindi, al termine dell’attuale stagione, il valore residuo a bilancio ancora da ammortizzare sarebbe sui 16 milioni. Ecco perché un’offerta di un certo tipo potrebbe avere anche l’effetto positivo di una plusvalenza.