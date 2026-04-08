probabile formazione Verso Milan-Udinese: occhio ai cambi possibili. Anche di modulo?

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Gabbia-De Winter (60-40); Athekame-Saelemaekers (55-45); Bartesaghi-Estupinan (60-40); Ricci-Loftus-Cheek (45-55)

Indisponibili: Gabbia

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

LE ULTIME

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve ripartire subito: obiettivo battere, sabato a San Siro, l'Udinese per rinsaldare il piazzamento Champions. Nel primo giorno di allenamento a Milanello, in cui si sono allenati sul campo quei calciatori che sono subentrati o non proprio scesi in campo al "Maradona", Matteo Gabbia è tornato a lavorare regolarmente con i compagni e sarà, dunque, disponibile per la sfida ai friulani. Il centrale si gioca il posto con De Winter in difesa assieme a Tomori e a Pavlovic e a davanti a Maignan. Sugli esterni potrebbe cambiare qualcosa: Saelemaekers sembra affaticato e Athekame è in crescita, così come è ballottaggio a sinistra tra Bartesaghi e Estupinan. A centrocampo sicuri del posto Modric e Rabiot, mentre uno tra Ricci e Loftus-Cheek potrebbe sostituire il confusionario Fofana di Napoli. La coppia Nkunku-Fullkrug non ha funzionato: con l'Udinese potrebbero tornare dal primo minuto Leao e Pulisic, ma occhio alla candidatura di Gimenez e, addirittura, all'ipotesi 4-3-3 dal primo minuto.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro:

Assistenti:

IV Uomo:

VAR:

AVAR:

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it