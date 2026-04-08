Gazzetta: "Tentazione tridente. Milan, si cambia: Gimenez e due ali per segnare di più"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tentazione tridente. Milan, si cambia: Gimenez e due ali per segnare di più". Viste le difficoltà realizzative della sua squadra, Max Allgri sta pensando di cambiare modulo e per questo sabato a San Siro contro l'Udinese starebbe pensando di mettere in campo dal primo minuto il tridente con Santiago Gimenez come punta centrale. Gli attaccanti esterni saranno invece Rafael Leao e uno tra Christian Pulisic, Christopher Nkunku e Alexis Saelemaekers.

Dopo il ko contro il Napoli, Allegri ha parlato così a DAZN del possibile passaggio al 4-3-3: "È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo, ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con i 3 davanti… Magari potevo decidere di spaccare la partita prima, di spaccarla al 70esimo però ho preferito portarla un pochino avanti così. Però gli esterni devono essere in buona condizione. Purtroppo Rafa quest’anno ha iniziato molto bene e poi ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato e ha fatto solo due mezzi allenamenti. È importante che ritrovi la condizione perché c’è bisogno di tutti, siamo nella parte finale del campionato”.