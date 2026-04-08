Gazzetta: "Senza gol e... firma. Pulisic non ha svoltato neanche con il nuovo look"
"Senza gol e... firma. Pulisic non ha svoltato neanche con il nuovo look": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'americano, che al Maradona si è presentato con nuovo look (barba più lunga), non si è sbloccato nemmeno contro il Napoli e così prosegue il suo digiuno di gol in rossonero (ultima rete il 28 dicembre). Nei mesi scorsi si è parlato spesso anche del suo possibile rinnovo di contratto, ma per il momento sembra essere tutto bloccato anche su quel fronte.
Ricordiamo che l'attuale contratto di Pulisic scade il 30 giugno 2027, ma c'è un'opzione a favore del club per estendere unilateralmente l'accordo per un'altra stagione. Per questo motivo, il Milan è piuttosto tranquillo e continua a parlare con il giocatore e il suo entourage del prolungamento, anche se per il momento un accordo non è stato ancora trovato.
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