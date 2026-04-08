Tuttosport titola: "Max al minimo: ritmo da Europa League nel ritorno"

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In merito alla seconda parte di stagione del Milan di Massimiliano Allegri, l'edizione odierna di Tuttosport titola così oggi: "Max al minimo: ritmo da Europa League nel ritorno". La formazione rossonera ha avuto un netto calo nel girone di ritorno della Serie A 2025-2026, passando da una media di 2,2 punti a 1,75 punti a partita. Nelle 12 giornate giocate finora dopo il giro di boa, il Diavolo ha raccolto 21 punti, sei meno dell'Inter, cinque in meno della Juventus e quattro in meno di Atalanta e Como. Se si tiene conto solo del girone di ritorno, il Milan è quinto in classifica, dunque fuori dalla zona Champions League.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 31 GIORNATE

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 57

Roma 54

Atalanta 53

Bologna 45

Lazio 44

Sassuolo 42

Udinese 40

Torino 36

Parma 35

Genoa 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Hellas Verona 18

Pisa 18