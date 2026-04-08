Tuttosport titola: "Max al minimo: ritmo da Europa League nel ritorno"
In merito alla seconda parte di stagione del Milan di Massimiliano Allegri, l'edizione odierna di Tuttosport titola così oggi: "Max al minimo: ritmo da Europa League nel ritorno". La formazione rossonera ha avuto un netto calo nel girone di ritorno della Serie A 2025-2026, passando da una media di 2,2 punti a 1,75 punti a partita. Nelle 12 giornate giocate finora dopo il giro di boa, il Diavolo ha raccolto 21 punti, sei meno dell'Inter, cinque in meno della Juventus e quattro in meno di Atalanta e Como. Se si tiene conto solo del girone di ritorno, il Milan è quinto in classifica, dunque fuori dalla zona Champions League.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 31 GIORNATE
Inter 72
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 57
Roma 54
Atalanta 53
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 40
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18
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