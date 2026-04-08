Santi: "Un Milan che può essere soddisfatto. Se ad agosto avessero detto ad Allegri che..."
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Alberto Santi, telecronista di DAZN, è intervenuto nel giorno dopo di Napoli-Milan 1-0 come ospite di Radio TV Serie A, proprio per parlare della gara del "Maradona" che ha definitivamente tarpato le ali alle ambizioni di Scudetto dei rossoneri che ora, anzi, devono guardarsi le spalle nonostante un margine ancora abbastanza rassicurante.
Le parole di Alberto Santi sul Milan: "Se avessero detto ad Allegri, ad agosto: arriverai al 7 di aprile con un vantaggio di +6 sul quinto posto, a due punti dal secondo, la prima sarà un po’ più lontana… Secondo me è un Milan che può essere soddisfatto"
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