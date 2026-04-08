Braglia: "Mi aspettavo di più dal Milan: non aveva le coppe"

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All'indomani di Napoli-Milan 1-0, gara che ha visto i rossoneri scivolare al terzo posto sopravanzati proprio dai partenopei, sono tante le critiche che piovono nei confronti di Massimiliano Allegri e della sua squadra. Che non sia un buon periodo per il Diavolo lo dicono anche i numeri e i risultati: dopo il Derby vinto contro l'Inter, la formazione milanista ha perso due partite e vinta solamente una, frenando bruscamente in classifica. Sul Milan ha espresso il suo parere anche l'ex portiere Simone Braglia, ospite di TMW Radio. Le sue dichiarazioni.

Qualcuno può avere rimpianti fino ad oggi?

"lo mi aspettavo di più dal Milan, non aveva l'impegno delle coppe. Anche in Coppa Italia si è fatto eliminare troppo presto. C'è stata un'involuzione come qualità della rosa. Doveva essere più vicino all'Inter. Con un solo impegno la rosa ha ottenuto poco, perché comunque è di ottimo livello".