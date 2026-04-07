Brnovic su Kostic: "Non sono sicurissimo che il calcio italiano sia quello giusto per lui"

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Brnovic su quello che potrà essere l'impatto di Kostic in Italia: "Non sono sicurissimo che il calcio italiano sia il campionato giusto per lui, ma ha un grande istinto da killer in area, quindi sono ottimista. Se riuscirà a segnare in Italia, sarà in grado di farlo in qualsiasi top campionato in futuro. Prima dovrà dimostrare il suo potenziale nel Milan Futuro per poi avere una possibilità in prima squadra. Se fossi Allegri, terrei Andrej sempre a disposizione perché quando hai bisogno di un gol e lo mandi in campo negli ultimi 15-20 minuti, puoi essere sicuro che succederà qualcosa”.