Brnovic: "L'etica del lavoro di Kostic lo farà diventare uno dei migliori d'Europa"

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Il Milan ha messo le mani sul nuovo talento del calcio balcanico: durante la sosta è stato ufficializzato l'acquisto, a partire dalla prossima stagione, di Andrej Kostic. Il centravanti classe 2007 sarà aggregato inizialmente a Milan Futuro ma avrà anche l'occasione di dimostrare il suo talento in prima squadra. A farlo conoscere meglio ci ha pensato uno dei suoi primi allenatori, Ivan Brnovic che lo ha avuto al Buducnost e che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ivan Brnovic sul potenziale che Andrej Kostic potrà esprimere in rossonero: “Questa è la domanda più difficile di tutte perché Kole è un giocatore particolare. Se l'allenatore si fida di lui ed entra nei meccanismi della squadra, può diventare una stella. Sono sicuro però che la sua etica del lavoro prima o poi lo porterà a diventare uno dei migliori centravanti d'Europa”.