MN - Schemmel: "Mbappè sogna di indossare la maglia del Milan: l'affare si farà, poco ma sicuro"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Ufficialmente si conoscono già le prime tre squadre di Kylian Mbappe: Monaco, PSG, Real Madrid. Per tanti la sua quarta squadra è un segreto di Pulcinella..

"Io lo auguro ai tifosi rossoneri (Schemmel ride, ndr). Kylian è uno dei più forti giocatori al mondo oggi. E se un domani chiama il Milan..."

Nonostante le zero Champions League e appena 2 Scudetti negli ultimi 20 anni il Milan è ancora il Milan agli occhi dei campioni?

"Il Milan ha un biglietto da visita e un curriculum importante che fanno sì che i migliori ci vorrebbero ancora giocare. Il Milan è indubbiamente ancora uno dei più grandi club della storia dove vi hanno giocato alcuni dei più forti calciatori del mondo. Poi San Siro è mitico e non mi sorprenderebbe mica se Mbappe dovesse finire lì. Kylian è andato al Real Madrid perché era il suo sogno e se l’altro sogno sarà quello di indossare la maglia del Milan l’affare si farà. Questo è poco ma sicuro. Parliamo di un ragazzo ‘quadrato’ con una visione precisa e uno che fa sempre quello che dice. Se fa già parte dei migliori francesi di sempre con Zidane o Platini? Non ancora, per esserlo devi passare dall’Inghilterra o dall’Italia e lasciare un segno. Magari proprio al Milan un domani."