Milan, proposto a Rangnick un ruolo nell'area tecnica rossonera

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Dopo aver sfiorato la panchina del Milan nel 2020, ora Rangnick potrebbe sbarcare in rossonero con un ruolo nell'area tecnica del club

Nelle ultime ore si sta parlando molto di un ritorno di fiamma del Milan per Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria che nel 2020 era stato ad un passo dalla panchina del Diavolo, prima che il club di via Aldo Rossi decise di confermare Stefano Pioli come allenatore anche della stagione successiva. Stavolta, però, il tedesco potrebbe sbarcare in rossonero con un ruolo all'interno dell'area tecnica milanista. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito che aggiunge che la scorsa settimana ci sono già stati dei contatti telefonici tra il Milan e Rangnick, il cui profilo piace molto a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi.

Intanto nelle scorse ore, Rangnick, durante un evento della sua Fondazione, ha risposto su così da una domanda su queste voci che lo vorrebbero al Milan: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca". Ricordiamo che il tecnico tedesco sarà impegnato ai Mondiali che inizeranno il prossimo 11 giugno con l'Austria che è stata inserita nel Girone J della competizione con Argentina, Algeria e Giordania.