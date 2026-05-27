Milan-Iraola? Il pensiero di Biasin: "Può essere una scelta illuminata, a patto che alle sue spalle remino tutti nella stessa direzione"

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Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sul possibile arrivo di Andoni Iraola sulla panchina del Milan dopo l'esonero di Max Allegri

Nel suo edtoriale su tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha commentato la stagione di tutte le squadre della Serie A 2025-2026. Ecco il suo pensiero sul Milan che ha chiuso il campionato al quinto posto in classifica: "La corsa al colpevole è fisiologica quanto stucchevole. Di chi può essere la responsabilità per un finale come quello vissuto in casa rossonera? Di tutti, ovvio. La corsa a voler indicare questo o quello come unico responsabile lascia il tempo che trova, dal nostro punto di vista riassumiamo il tutto così: Allegri ha sbagliato, non è riuscito a dare motivazioni e idee ai suoi ragazzi, soprattutto nella fase cruciale della stagione. E quindi ha fisiologicamente perso il posto.

Ma peggio di lui hanno fatto i suoi dirigenti, incapaci di 'fare squadra', attenti unicamente a proteggere il loro orticello. In condizioni del genere raggiungere gli obiettivi diventa complesso. Ora si riparte dal (quasi) azzeramento, con Ibrahimovic tornato al centro della piazza e chiamato a gestire la restaurazione. Iraola è il preferito per la panchina e può essere una scelta illuminata, a patto che alle sue spalle remino tutti nella stessa direzione, cosa che dovrebbe essere scontata ma che è clamorosamente mancata nelle ultime stagioni rossonere".