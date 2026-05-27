Milan-Iraola? Il pensiero di Biasin: "Può essere una scelta illuminata, a patto che alle sue spalle remino tutti nella stessa direzione"
Nel suo edtoriale su tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha commentato la stagione di tutte le squadre della Serie A 2025-2026. Ecco il suo pensiero sul Milan che ha chiuso il campionato al quinto posto in classifica: "La corsa al colpevole è fisiologica quanto stucchevole. Di chi può essere la responsabilità per un finale come quello vissuto in casa rossonera? Di tutti, ovvio. La corsa a voler indicare questo o quello come unico responsabile lascia il tempo che trova, dal nostro punto di vista riassumiamo il tutto così: Allegri ha sbagliato, non è riuscito a dare motivazioni e idee ai suoi ragazzi, soprattutto nella fase cruciale della stagione. E quindi ha fisiologicamente perso il posto.
Ma peggio di lui hanno fatto i suoi dirigenti, incapaci di 'fare squadra', attenti unicamente a proteggere il loro orticello. In condizioni del genere raggiungere gli obiettivi diventa complesso. Ora si riparte dal (quasi) azzeramento, con Ibrahimovic tornato al centro della piazza e chiamato a gestire la restaurazione. Iraola è il preferito per la panchina e può essere una scelta illuminata, a patto che alle sue spalle remino tutti nella stessa direzione, cosa che dovrebbe essere scontata ma che è clamorosamente mancata nelle ultime stagioni rossonere".
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