MN - Garcia presenta Iraola: "Allenatore moderno, che ha costruito la sua carriera con un'identità molto chiara"

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Andoni Iraola è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per sostituire Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Andoni Iraola è senza ombra di dubbio il nome più caldo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. L'allenatore basco ha già avuto diversi colloqui con Cardinale e Ibrahimovic, ma per il momento non è ancora arrivato il suo definitivo via libera a sposare il progetto rossonero. Essendo comunque un profilo a molti sconosciuto, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Jorge Garcia, collega di AS che ha raccontato Andoni avendolo seguito per diversi anni in Spagna.

Che tipo di allenatore è Iraola?

"È un allenatore moderno, che ha costruito la sua carriera con un'identità molto chiara. Le sue squadre giocano un calcio moderno, con una pressione alta, giocano un calcio verticale. Iraola cerca subito di dare un'impronta alle sue squadre affinché possano essere riconoscibili. Ha uno stile definito, che gli permette comunque di adattarsi alla rose che gli viene messa a disposizione, anche perché è stato quasi sempre obbligato a farlo tra Mirandes, Cipro, Rayo Vallecano e, per ultimo, Bournemouth".

Descrivi ai tifosi milanisti che non conoscono Iraola con tre parole

"Moderno. Verticale e...basco. Basco perché gli allenatori baschi vanno di moda, Emery, Arteta, Xabi Alonso, ed anche ieri Glasner (allenatore del Palace. ndr) ha parlato di questa corrente di allenatori baschi in conferenza stampa. Però l'aggettivo basco non è tanto per il posto in cui è nato, ma per la filosofia che hanno abbracciato di calcio moderna, un po' come successo in Germania con la 'scuola' di Ragnick".