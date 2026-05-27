Iraola saluta il Bournemouth: "Penso di essermela goduta"

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Andoni Iraola, tecnico basco nel mirino del Milan, ha salutato il Bournemouth con una lunga intervista ai canali ufficiali del club inglese

Andoni Iraola lascia ufficialmente la panchina del Bournemouth. Il tecnico basco, che è nel mirino in particolare di Milan e Crystal Palace, ha salutato il club inglese con una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiale dei Cherries: "Penso di essermela goduta. Nel mio ruolo è difficile divertirsi davvero: c’è pressione, bisogna ottenere risultati. Però mi sento molto fortunato ad aver vissuto questo momento del club e ad aver guidato questi giocatori. Se analizzi i nostri risultati, spesso abbiamo recuperato molti punti da situazioni di svantaggio. È vero che a volte abbiamo perso punti quando eravamo avanti, perché non abbiamo mai cambiato troppo il nostro stile in base al risultato. Io non mi sento sicuro con undici giocatori dietro la palla nella nostra area. Mi sento molto più sicuro quando giochiamo nella metà campo avversaria, anche se lasciamo spazio dietro" le sue parole riportate dal sito di Gianluca Di Marzio.

Iraola ha poi continuato ricordando alcuni momenti indimenticabili della sua avventura al Bournemouth, come le vittorie contro il Manchester United per 3-0 a febbraio 2024 ("Incredibile questo momento.Credo sia stata la prima vera grande partita. Ricordo anche un’ottima gara contro il Newcastle, ma Old Trafford in trasferta: scenario perfetto") e i successi contro Arsenal e Manchester City nel giro di pochi giorni ("Farlo nella stessa settimana ci ha fatto capire che potevamo competere anche contro le grandi squadre. All’epoca il City non perdeva da quasi un anno intero. Dopo quella partita iniziarono una serie negativa, ma in quel momento batterli era qualcosa di enorme").

Sullo spogliatoio del Bournemouth e sulla storica qualificazione in Europa League, Iraola ha spiegato: "Giochiamo a quiz sul calcio, scherziamo tanto… sono cose che ci fanno stare bene insieme. Lo dico sinceramente: mi mancherà ogni giorno qui. Abbiamo problemi da risolvere, partite da preparare, colloqui con i giocatori, ma sentivo sempre che avremmo trovato una soluzione insieme. C’è un’atmosfera in questo club in cui tutti vogliono contribuire. E non è facile trovarla. Quando abbiamo ottenuto la qualificazione europea, ho pensato: 'Almeno posso restituire qualcosa'. Questa nuova avventura sarà enorme per il club, e io continuerò a seguirlo e a godermelo da lontano. Spero davvero che il club continui ad andare nella giusta direzione".