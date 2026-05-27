Capuano insiste: “Allegri ha fallito solo due stagioni in carriera, è fattuale”

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Capuano ha ricordato che Allegri ha fallito solo due stagioni in carriera, quella appena conclusa e quella del 2013/2014, terminata con l’esonero il 13 gennaio 2014.

Giovanni Capuano, sul suo profilo X, ha ricordato che Allegri, nonostante sia stato giusto il suo esonero visto il risultato fallimentare della stagione appena conclusa, ha fallito solo due stagioni in carriera ovvero quella di questa stagione e quella in cui il Milan lo ha esonerato a metà stagione il 13 gennaio 2014. Di seguito le sue parole.

"Comunque Allegri, il cui esonero rientra nella logica avendo mancato (malissimo) la qualificazione alla Champions League, allena da oltre vent’anni e in carriera ha “bucato” due sole stagioni: questa e quella in cui il Milan lo ha esonerato a metà campionato. Fattuale"