Caressa non ha dubbi: “Allegri sa che ha delle colpe, si è rotto qualcosa con la squadra”

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Fabio Caressa è sicuro che Allegri è consapevole degli errori commessi in questa stagione e che non è un caso che la crisi del Milan inizia quando scoppia il caos societario pubblicamente.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha analizzato la stagione del Milan evidenziando quali sono stati secondo lui i grandi problemi e le difficoltà che hanno portato i rossoneri a perdere la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Se avete visto la conferenza stampa di Allegri ce l'aveva scritto in faccia, Allegri sa benissimo che ha le sue responsabilità che sono grandi e gravi perché quando una squadra precipita in quel modo vuol dire che il collegamento tra allenatore e squadra non ha funzionato. Lui ha difeso la squadra e ha detto "Abbiamo fatto il massimo". Secondo me non lo pensa lui, non lo può pensare nessuno che il Milan abbia fatto il massimo, no? Perdendo tutte queste partite, sei partite, dopo che aveva fatto una striscia diimbattibilità e evidentemente qualcosa si è rotto. Certamente ha influito il fatto che in società si sapeva benissimo ci fossero, chiamiamo le incomprensioni. Non è un caso che il Milan ha incominciato a crollare quando si è incominciato a parlare del fatto che andasse via il direttore sportivo che era in crisi, l'amministratore delegato, che ci potevano essere dei cambiamenti forti, che non si sapeva se Ibra per scindere abbia telefonato o men giocatore. Questo a me non interessa, ma che lbra poteva forse prendere più potere, forse ne poteva prendere di meno. Se lo prendeva Ibra perdeva potere. È stato anche un po' delegittimato da questo punto di vista, secondo me, da tutte queste chiacchiere allegre, ma questo non toglie non toglie le sue responsabilità”.