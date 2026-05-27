Moretto su Calvelli: "Avrà sempre più potere al fianco di Ibrahimovic"

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Sul canale Whatsapp di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha parlato di Massimo Calvelli, pronto ad acquisire sempre più potere decisionale.

Intervenuto sul canale Whatsapp di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha parlato delle evoluzioni che si sono registrate in queste ore in merito alla rivoluzione dirigenziale (e non) che sta colpendo il Milan:

"In questi giorni frenetici in casa Milan alla ricerca del nuovo AD, del nuovo DS e del nuovo allenatore c'è una figura già presente all'interno dell'organigramma rossonero che farà un passo in avanti. Stiamo parlando di Massimo Calvelli, braccio destro di Gerry Cardinale. Il Milan sta provando a riorganizzarsi, ma dal punto di vista dei poteri interni Calvelli sta facendo un passo in avanti e nei prossimi giorni avrà più potere al fianco di Ibrahimovic".