Marocchi evidenzia le colpe di Allegri nel tracollo del Milan dopo l'ottimo 2025
E' un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l'unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l'aria di rivoluzione è già realta, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po' di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. Via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così l'ex Juventus Giancarlo Marocchi a Sky Calciomercato l'Originale.
“Ci sono colpe di Allegri dal punto di vista tecnico, è vero ma con un’attenuante: che era riuscito ad aggiustarla questa squadra. Mettendo un difensore in più e creandosi un centravanti, era tranquillamente secondo in classifica, vincendo quasi tutti gli scontri diretti. È evidente però che Allegri e i giocatori abbiano fallito clamorosamente”.
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