Marocchi evidenzia le colpe di Allegri nel tracollo del Milan dopo l'ottimo 2025

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Le parole dell'ex Juventus Giancarlo Marocchi a Sky Calciomercato - L'originale sulle colpe e responsabilità di Massimiliano Allegri

E' un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l'unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l'aria di rivoluzione è già realta, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po' di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. Via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così l'ex Juventus Giancarlo Marocchi a Sky Calciomercato l'Originale.

“Ci sono colpe di Allegri dal punto di vista tecnico, è vero ma con un’attenuante: che era riuscito ad aggiustarla questa squadra. Mettendo un difensore in più e creandosi un centravanti, era tranquillamente secondo in classifica, vincendo quasi tutti gli scontri diretti. È evidente però che Allegri e i giocatori abbiano fallito clamorosamente”.