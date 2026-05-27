Romano su Iraola: "Sta facendo delle valutazioni prima di uscire dal giro degli allenatori della Premier"

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Sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Allegri e della panchina del Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sui temi più caldi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Allegri e della panchina del Milan.

Su Allegri

"Oggi il Napoli ha parlato nuovamente con Allegri e con chi gli è vicino. Il Napoli si è preso queste 48 ore per andare in profondità di entrambi i discorsi. La scelta sarà da un momento all'altro, tra i prossimi giorni o ore, da parte del presidente De Laurentiis valutando i pro e i contro. Italiano dovrà liberarsi dal Bologna, Allegri al Napoli ha fatto sapere di essere pronto ad accettare anche un contratto breve. Questi sono i segnali al momento, tocca aspettare".

Su Iraola-Milan

"Sicuramente il Milan i suoi contatti con Iraola e chi gli sta vicino li sta portando avanti. Vi abbiamo raccontato dell'incontro a Londra con Cardinale e con chi sta portando avanti il progetto Milan. Quello che il Diavolo aspetta di capire è se Iraola ha voglia di uscire dal giro del mercato di Premier. Prima di un rifiuto al Milan, perché non stiamo parlando di questo, Iraola sta pensando al fatto di essere stato ad un passo dal diventare l'allenatore di squadre come Chelsea, United. È stato un po' sfortunato nel giro di panchine di Premier League quest'anno, visto che c'erano diverse opportunità. Quindi prima di uscire dal calcio d'élite vuole fare delle valutazioni. Bisognerà capire se il Milan da un punto di vista di budget ed ambizioni riuscirà ad avere l'okay definitivo di Iraola".