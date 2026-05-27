Maldini ricorda: "Milan 3 anni fa in finale di Champions? Era una squadra giovane"

Maldini ricorda: "Milan 3 anni fa in finale di Champions? Era una squadra giovane"MilanNews.it
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Oggi alle 20:20News
di Lorenzo De Angelis
fonte Ansa.it
L'ex direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato del suo Milan semifinalista di Champions a margine degli 'Sky Inclusion Days'

- MILANO, 27 MAG - "Era pure una squadra giovane". Paolo Maldini risponde così, lasciando il palco degli 'Sky Inclusion Days', ai media che gli chiedono della situazione attuale del Milan, azzerato nei vertici dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'allontanamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del ds Igli Tare e del dt Geoffrey Moncada, ricordandogli che tre anni fa la squadra era in semifinale di Champions League. 
 