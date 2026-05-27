Borghi duro: “Stagione da 4 e mezzo, se prendi Tare e Allegri poi devi farli lavorare e così non è stato”

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Stefano Borghi analizza quali sono stati i problemi del Milan, partendo dal fallimento della scorsa stagione fino ad arrivare alla poca autonomia.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha analizzato la stagione del Milan evidenziando quali sono stati secondo lui i grandi problemi e le difficoltà che hanno portato i rossoneri a perdere la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Per la stagione del Milan andiamo sotto al 5, andiamo sul 4 e mezzo. 4 pieno non lo do a nessuno perché comunque in tutte le squadre qualche passaggio, qualche alibi, qualche cosa c'è ma al Milan non riesco ad andare oltre il 4 e mezzo in una stagione dove le responsabilità sono evidenti e io come continuo a dire, vedo primariamente, ma lo vedono tutti, nell'assenza di una catena di comando definita il problema ormai acclarato e ormai di lungo periodo del Milan. L'origine vera del crollo dell'anno scorso è la causa iniziale della mancata risalita di quest'anno, perché comunque il Milan partiva dalla condizione di un club che metteva in organigramma due figure come Allegri in panchina e Tare sulla poltrona di direttore sportivo che sono due figure che se le scegli devono avere libertà di comando. E invece questa cosa secondo me non c'è mai stata fino in fondo, soprattutto per quanto riguarda il direttore sportivo”.