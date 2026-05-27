Trevisani: “Bisogna avere coraggio e chiedere scusa a Paolo Maldini”

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Riccardo Trevisani ha parlato di Paolo Maldini rifacendosi alla rivoluzione che st avvenendo nell'organigramma del Milan.

Intervistato dai colleghi di Milan Vibes durante il format 'Milan Express', Riccardo Trevisani ha parlato di Milan toccando diversi temi importanti, dall'addio di Massimiliano Allegri alla rivoluzione che sta avvenendo all'interno dell'organigramma rossonero, arrivando anche a citare Paolo Maldini, che spesso e volentieri viene invocato dal popolo rossonero:

“Io guardo alla dirigenza del Milan. C’è stato un momento in cui si è deciso di cambiare completamente struttura, dopo l’era Galliani e poi quella legata a Maldini e Massara. E oggi, col senno di poi, viene quasi da dire che servirebbe avere più coraggio nel riconoscere gli errori e ripartire da una base solida. A volte bisognerebbe anche avere l’umiltà di dire ‘ci siamo sbagliati’, come quando si prendono decisioni forti e poi non funzionano. Il Milan ha bisogno di una struttura chiara, con un direttore sportivo forte, una linea tecnica precisa e soprattutto una società che protegga le sue scelte”.