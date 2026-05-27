Cassano: “Chi era più forte tra me e Kakà? Io tutta la vita”

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Antonio Cassano si è definito più forte a livello tecnico e di genialità rispetto a Ricardo Kakà.

Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, podcast di Adani, Ventola e Cassano, quest'ultimo ha risposto alla domanda del giornalista emiliano su chi fosse più forte tra lui e Ricardo Kakà. La risposta dell'attaccante barese, senza esitazione, è stata la seguente.

"Cassano o Kakà? tecnicamente e come genio io sempre. Kakà era fortissimo quando stava bene fisicamente, cambio di passo, però nel dribbling, nell’ultimo passaggio, nel genio, sempre io”