Cassano: “Chi era più forte tra me e Kakà? Io tutta la vita”
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Antonio Cassano si è definito più forte a livello tecnico e di genialità rispetto a Ricardo Kakà.
Durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, podcast di Adani, Ventola e Cassano, quest'ultimo ha risposto alla domanda del giornalista emiliano su chi fosse più forte tra lui e Ricardo Kakà. La risposta dell'attaccante barese, senza esitazione, è stata la seguente.
"Cassano o Kakà? tecnicamente e come genio io sempre. Kakà era fortissimo quando stava bene fisicamente, cambio di passo, però nel dribbling, nell’ultimo passaggio, nel genio, sempre io”
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