Repice: “Colpe di Allegri? Ma vedete che rosa ha il Milan? La responsabilità è di chi ha mandato via Maldini”

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Repice ha commentato il lavoro svolto da Allegri e in generale la stagione del Milan, definendo un miracolo quello che è stato fatto nei primi 8 mesi vista la bassezza della rosa.

Francesco Repice, durante l'appuntamento con Maracanà su TMW Radio, ha commentato così la stagione del Milan e il lavoro di Allegri.

Il principale artefice del fallimento del Milan è Allegri?

"Ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan? Il vero miracolo è che sia stato lì per tutti quei mesi. Anche Allegri ha sbagliato, ma se ti chiede un centravanti e arriva Fullkrug. Il Milan ha tre giocatori, Maignan, Modric e Rabiot. Poi non ha nulla. Fino a quando ha retto la difesa poi il Milan è riuscito in qualche modo a vincere le partite. Se non regge dietro il Milan è questo, finisce la storia. Ha fatto troppo bene prima secondo me. Se non succede alla Roma quello che è successo e Gasperini non convince Malen in 48 ore a venire, come va a finire il mercato della Roma? Spalletti e Allegri hanno chiesto rinforzi. Quando ci sono stati infortunati Malen è servito. Quei due allenatori ti hanno chiesto un centravanti che butti la palla dentro, Vlahovic è stato infortunato tutto l'anno e se un allenatore ti chiede un centravanti tu devi accontentarlo. Non sto dicendo che Spalletti non abbia sbagliato, però ci sono anche altri errori. Locatelli sbaglia un rigore e perdi due punti decisivi. Perché qualcuno non si prende la responsabilità di aver mandato via Paolo Maldini? Ma vi rendete conto, siamo veramente alla pazzia totale. Nessuno che alzi la mano e si prenda la responsabilità, almeno chiedere scusa di queste scelte sbagliate".