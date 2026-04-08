Borghi: "Il Milan deve arrivare allo scontro con la Juve con un margine di sicurezza ampio"
Il Milan non ha girato contro il Napoli: non si può dire nemmeno che abbia girato a vuoto, perchè i rossoneri al termine dei 90 minuti avevano calciato in porta solamente una volta, non impegnando praticamente mai il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic. Una prestazione deludente dei rossoneri che deve fare interrogare Massimiliano Allegri e il suo staff per evitare brutte sorprese nelle ultime sette gare di campionato. Ha parlato del Diavolo anche il telecronista Stefano Borghi, nel suo consueto super-commento alla giornata di Serie A sul suo canale YouTube.
Le parole di Stefano Borghi sul pericolo per il Milan di essere recuperati da dietro: "Il Milan deve guardarsi un attimo da quello che succede dietro: adesso arriva una partita scomoda contro l’Udinese che abbiamo visto come ha fermato il Como. Poi fra un paio di giornate c’è lo scontro diretto con la Juventus: il Milan deve arrivarci con un margine di sicurezza ampio, altrimenti le cose potrebbero farsi un pochino più scottanti".
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