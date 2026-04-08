MN - Schemmel: "Non penso che il Milan riscatterà Fullkrug"

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La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex terzino francese del West Ham e Portsmouth Sébastien Schemmel in esclusiva, tramite il giornalista Alessandro Schiavone. Il transalpino ha parlato dei francesi del Milan ma non solo, anche di Kylian Mbappè e di Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

Fullkrug è arrivato a gennaio…

“Sì ma già al West Ham non giocava. Passare dalla panchina del West Ham al Milan è una sorpresa enorme. Lui però a Milano non ha saputo cogliere l'opportunità e molto probabilmente a giugno tornerà al West Ham che poi lo metterà sul mercato. Non penso proprio che il Milan lo riscatterà…”

Il Milan per appena 5 milioni può tenerselo…

“Non è caro per un giocatore che ha giocato una semifinale e una finale di Champions League. Questo però significa anche che il suo livello si è abbassato. Ma il Milan è talmente grande e immenso come club che merita di avere un attaccante di un altro livello e calibro.”