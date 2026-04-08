La ricerca del grande attaccante (il sogno è Lewandovski) e il rebus Leao: Milan, sarà un'estate caldissima

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Se il Milan ha dovuto dire addio al sogno scudetto, è certamente anche a causa delle difficoltà del suo reparto offensivo nelle ultime settimane. Che manchi un vero goleador è noto a tutti da tempo, ma in questo momento tutti gli attaccanti in rosa stanno faticando tremendamente a livello realizzativo, tanto che l'ultima rete di una punta rossonera risale a oltre un mese fa (Leao a Cremona). Lunedì a Napoli, Max Allegri ha avuto per la prima volta a disposizione tutti e cinque gli attaccanti in rosa (Gimenez, Pulisic, Leao, Nkunku e Fullkrug), ma nessuno di loro ha calciato almeno una volta in porta.

SOGNO POLACCO - I numeri del Milan in questa Serie A dicono che i gol realizzati finora sono stati 47 in 31 giornate, addirittura 24 in meno della capolista Inter. Il divario è troppo grande e per questo non è un mistero che la priorità in estate del Diavolo sarà quella di prendere un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di reti. Secondo il Corriere della Sera, il sogno del club di via Aldo Rossi è Robert Lewandovski, il quale si libererà a zero al termine di questa stagione visto che il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con il Barcellona. Nonostante ad agosto compirà 38 anni, il polacco è ancora in forma, tanto da aver già segnato 17 gol in questa annata sportiva. C'è però un grande nodo da sciogliere, vale a dire il suo ingaggio.

REBUS LEAO - C'è poi un'altra questione che il Milan dovrà risolvere in estate e riguarda Rafael Leao. Per il portoghese, che spera di essere uno dei protagonisti del prossimo Mondiale con la sua nazionale, saranno mesi molto caldi: rispetto al passato, il numero 10 milanista non viene infatti più ritenuto incedibile dal club rossonero che non si opporrà alla cessione se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 50 milioni di euro. E il torneo che Rafa giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti con il suo Portogallo potrebbe essere la vetrina giusta per mettersi in mostra.