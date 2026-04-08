Milan, anche Allegri non ha convinto a Napoli: troppa cautela, in molti all'interno dello spogliatoio spingono per il 4-3-3

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Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la gestione a Napoli di Max Allegri non ha convinto: troppa cautela e tardivo l’assalto finale. In molti, anche all'interno dello spogliatoio rossonero, vorrebbero vedere un Milan più offensivo e per questo spingono per il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3. Finora il tecnico livornese ha utilizzato il modulo con la difesa a quattro e il tridente offensivo solo a gara in corso, ma dopo il ko del Maradona ha aperto alla possibilità di vederlo anche dall'inizio nelle prossime partite.

Queste le parole Allegri sul tema a DAZN nel post-partita di Napoli-Milan: "È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì, Leao è stato 12 giorni fermo, ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con i 3 davanti… Magari potevo decidere di spaccare la partita prima, di spaccarla al 70esimo però ho preferito portarla un pochino avanti così. Però gli esterni devono essere in buona condizione. Purtroppo Rafa quest’anno ha iniziato molto bene e poi ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato e ha fatto solo due mezzi allenamenti. È importante che ritrovi la condizione perché c’è bisogno di tutti, siamo nella parte finale del campionato”.