CorSera: "Milan, il buco nero è l’attacco in tilt. Il sogno per l’estate è Lewandowski"

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Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Milan, il buco nero è l’attacco in tilt. Il sogno per l’estate è Lewandowski". Il calo nelle ultime settimane del Diavolo è dovuto certamente in modo particolare dalle difficoltà realizzative del suo reparto offensivo. Lunedì al Maradona contro il Napoli, i cinque attaccanti messe in campo da Max Allegri (Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Pulisic e Leao) non solo solo sono rimasti a secco, ma non hanno fatto nemmeno un tiro in porta.

In estate la priorità sarà prendere un grande centravanti per alzare il livello del rosa e il sogno è Robert Lewandowski che al termine di questa stagione lascerà il Barcellona a zero. Il nodo da sciogliere è però lo stipendio del 37enne giocatore polacco che l’altra sera ha segnato all’Atletico il gol che può valere la Liga.