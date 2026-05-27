Caso Leao, Tuttosport: "Vuole solo una grande. Sacrificabile per Cardinale"
Non avendo ancora nessuno di certo al quarto piano di Casa Milan, dopo gli esoneri di massa di lunedì, è ancora leggermente prematuro parlare del futuro dei giocatori rossoneri. Prima andrà stabilita la direzione tecnica della squadra e l'allenatore vero e proprio. Sicuramente è un tema che Ibrahimovic e Cardinale, nei loro colloqui con i vari candidati per le diverse posizioni aperte, stanno mettendo sul tavolo, specialmente in merito ad alcuni giocatori più importanti. Uno di questi è ovviamente Rafael Leao, il calciatore più pagato della rosa.
Per Rafael Leao tutti gli scenari sembrano essere ancora possibili. Per Cardinale può andare via, lui vorrebbe farlo ma solo in caso di big, non è detto che il nuovo tecnico non decida di valorizzarlo nuovamente. Questo è quanto, per sommi capi, viene descritto oggi da Tuttosport. Il titolo recita: "Primo nodo da affrontare, il caso Leao". Nell'occhiello si legge: "Sacrificabile per Cardinale, vuole solo una grande". Quindi poi si rincara la dose nel sottotitolo: "Rafa ha altri due anni di contratto e non accetterà Turchia o Arabia. L'allenatore potrebbe rilanciarlo".
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